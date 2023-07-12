Републикански шампион разчиства боклуци по улиците в Симитли

12.07.2023 09:35 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | Общество | преди 38 минути | 45

Потребител сподели във Facebook група кадри на републикански шампион по тенис за хора с увреждания, който почиствал тротоарите от боклуци пред магазин в Симитли.

Неговото име е Юли Митов.

"Един голям човек няколкократен републикански шампион по тенис за хора с увреждания ни показа колко сме жалки! Радвам се, че не само го познавам, а сме и приятели! Днес ме накара да се срамувам, иначе всички ние се бием в гърдите колко сме Велики, напротив Жалки сме!!! Този голям Българин се казва Juli Mitov ,Respect", споделя разгневено потребителят.