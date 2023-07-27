Нарушено водоподаване на част от общ. Нова Загора

27.07.2023 09:27 , Диспечер (ВиК Сливен)

Излъчване: ВиК-Сливен | България | преди около 1 час | 15

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авария на ЦПС Червенаково на 27.07.2023г.(четвъртък) до отстраняване ще бъде нарушено водоподаването на селата които се захранват от ЦПС Червенаково с. Баня, с. Кортен , с.Асеновец, с. Ценино, с. Съдийско поле, с. Стоил Войвода, с. Загорци, с. Езеро, с. Богданово, с. Любенец, с. Л. Махала, с. Млекарево, с. Бял кладенец, с. Радецки .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.