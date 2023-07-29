Раненият български фен остава в болница в Скопие

Българският футболен фен, който беше намушкан при сблъсък между български и македонски фенове в Скопие, е в стабилно състояние. След операцията лекарите му препоръчаха да остане в болница и все още да не пътува до България. Междувременно българската прокуратура е образувала разследване за опит за убийство на 29-годишния мъж.
Задържаните и впоследствие освободени 21 български привърженици на футболен клуб Левски вече се прибраха. Те бяха глобени само с 300 евро всеки - без да бъдат повдигнати обвинения, както се очакваше първоначално.
Обмисля се възможността фенове на РСМ да не бъдат допуснати на реванша между Левски и Шкупи, който ще се играе в София в четвъртък.