Горя локомотив на влак, пътуващ към Червен бряг

Пожар е избухнал рано тази сутрин в локомотив на влак, пътуващ към Червен бряг.
При инцидента няма пострадали хора.
Не е променено и разписанието за движение.
Причините за инцидента се изясняват.
, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | България | преди около 1 час | 75
Пожар е избухнал рано тази сутрин в локомотив на влак, пътуващ към Червен бряг.
При инцидента няма пострадали хора.
Не е променено и разписанието за движение.
Причините за инцидента се изясняват.
Източник: БНР
Снимка: Биляна Борисова, архив