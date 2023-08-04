Горя локомотив на влак, пътуващ към Червен бряг

04.08.2023 10:52 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен | България | преди около 1 час | 75

Пожар е избухнал рано тази сутрин в локомотив на влак, пътуващ към Червен бряг.

При инцидента няма пострадали хора.

Не е променено и разписанието за движение.

Причините за инцидента се изясняват.