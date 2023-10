09.10.2023 12:06 , Фанина Пенева (РИМ - Сливен)

Доц. д-р Николай Сираков и Теодора Недялкова от Регионалния исторически музей "Д-р Симеон Табаков" – Сливен взеха участие в международната научна конференция "THRACE BETWEEN EAST AND WEST" u проведеният в нейните рамки международен колоквиум "Mimêsis. International colloquium on the « imitations » in Ancient Thrace". Конференцията се организира от Института за балканистика с център по тракология „Проф. Александър Фол“ към Българската академия на науките (ИБЦТ–БАН), в сътрудничество с Institut Universitaire de France, Université de Lorraine и Исторически музей – гр. Исперих. В научния форум, който се проведе от 5 до 8 октомври 2023 г. в Исперих се включиха учени от Белгия, Франция, Италия, Турция, Швейцария, Гърция, България и САЩ, а работният език беше английски.

Докладът на Теодора Недялкова от РИМ-Сливен е на тема "Imitating the Customs of the Civilized Others: Dionysos as a Mediator in the Thracian Adoption of the Symposium and Steles’ Agreements", а доц. д-р Николай Сираков, съвместно с Теодора Недялкова, представи доклад на тема "Archaeological Evidence Testifying to the Cult of Hermes in the Area of the City of Sliven". Докладите от проведената конференция предстои да бъдат отпечатани в сборник.