Два международни турнира в Сърбия донесоха медали за СК

Малките джудисти от СК "Хаджи Димитър" Сливен участваха в два турнира в Александровац и Панчево, Сърбия. На първия турнир за купа Жупе медали завоюваха:
При деца родени 2011-2012:
Антон Арнаудов - 30 кг - 1 място
Александра Маринова - 44 кг - 2 място
Виктория Кацарева - 48 кг - 3 място
Отборно класиране при момичета и момчетата 2011-2012 - 1 място
При деца родени 2009-2010:
Ивон Тодорова - 44 кг - 1 място
Елица Тодорова - 63 кг - 1 място
Мария Черкелиева - +63 кг - 1 място
Симона Иванова - 40 кг - 2 място
Джулия Стоянова - 52 кг - 2 място
Валентин Георгиев 50 кг 2 място
Иван Козарев - 46 кг -2 място
Божидар Василев - 50 кг - 3 място
Християн Добрев - 55 кг - 3 място
Боряна Черкелиева - +63 кг - 3 място
Отборно класиране момичета 2009-2010 - 1 място
Сливенските джудисти заеха 1 място в комплексното класиране.
Вторият турнир Malih shampiona донесе медали за:
Деца родени 2011-2012:
Антон Арнаудов - 30 кг - 1 място
Александра Маринова - 44 кг - 1 място
Виктория Кацарева - 48 кг - 2 място
1 място Отборно при момчетата 2011-2012
Деца родени 2010-2009:
Валентин Георгиев - 50 кг - 1 място
Християн Добрев - 55 кг - 1 място
Ивон Тодорова - 40 кг - 1 място
Елица Тодорова - 63 кг - 1 място
Мария Черкелиева - +63 кг - 1 място
Иван Козарев - 46 кг - 2 място
Божидар Василев - 50 кг - 3 място
Симона Иванова - 40 кг - 3 място
Боряна Черкелиева - +63 кг - 3 място
Отборно класиране момчета 2009-2010 - 1 място
Отборно класиране момичета 2009-2010 - 1 място
Комплексно класиране на целия турнир - 1 място
Честито на победителите!