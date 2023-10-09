Два международни турнира в Сърбия донесоха медали за СК

09.10.2023 13:13 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди 34 минути | 5

Малките джудисти от СК "Хаджи Димитър" Сливен участваха в два турнира в Александровац и Панчево, Сърбия. На първия турнир за купа Жупе медали завоюваха:

При деца родени 2011-2012:

Антон Арнаудов - 30 кг - 1 място

Александра Маринова - 44 кг - 2 място

Виктория Кацарева - 48 кг - 3 място

Отборно класиране при момичета и момчетата 2011-2012 - 1 място

При деца родени 2009-2010:

Ивон Тодорова - 44 кг - 1 място

Елица Тодорова - 63 кг - 1 място

Мария Черкелиева - +63 кг - 1 място

Симона Иванова - 40 кг - 2 място

Джулия Стоянова - 52 кг - 2 място

Валентин Георгиев 50 кг 2 място

Иван Козарев - 46 кг -2 място

Божидар Василев - 50 кг - 3 място

Християн Добрев - 55 кг - 3 място

Боряна Черкелиева - +63 кг - 3 място

Отборно класиране момичета 2009-2010 - 1 място

Сливенските джудисти заеха 1 място в комплексното класиране.

Вторият турнир Malih shampiona донесе медали за:

Деца родени 2011-2012:

Антон Арнаудов - 30 кг - 1 място

Александра Маринова - 44 кг - 1 място

Виктория Кацарева - 48 кг - 2 място

1 място Отборно при момчетата 2011-2012

Деца родени 2010-2009:

Валентин Георгиев - 50 кг - 1 място

Християн Добрев - 55 кг - 1 място

Ивон Тодорова - 40 кг - 1 място

Елица Тодорова - 63 кг - 1 място

Мария Черкелиева - +63 кг - 1 място

Иван Козарев - 46 кг - 2 място

Божидар Василев - 50 кг - 3 място

Симона Иванова - 40 кг - 3 място

Боряна Черкелиева - +63 кг - 3 място

Отборно класиране момчета 2009-2010 - 1 място

Отборно класиране момичета 2009-2010 - 1 място

Комплексно класиране на целия турнир - 1 място

Честито на победителите!