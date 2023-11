BEAST IN BLACK ЧАСТ ОТ MIDALIDARE ROCK IN THE WINE VALLEY 2024

01.11.2023 11:00 , Людмила Калъпчиева

Финландската пауър метал група забива в деня на Deep Purple

Освен тях за първи път в България ще видим The O'Reillys and the Paddyhats

Beast in Black също се включват в Midalidare Rock In The Wine Valley 2024. Пауър метал бандата от Хелзинки ще свири на 14 юли, преди хедлайнера за деня Deep Purple. Основани през 2015 от китариста и автор на песни Anton Kabanen, Beast in Black са силно повлияни от групи като Judas Priest, Manowar, W.A.S.P., Accept и Black Sabbath. Името на групата е почит към японската манга и аниме поредица Berserk. През 2021 г. Beast in Black издават третия си албум Dark Connection. Албумът става номер едно във Финландия, също така е успешен и в Швеция, Швейцария, САЩ, Англия, Германия и Япония.

Beast in Black са:

Anton Kabanen – китара, бек вокали, клавишни

Yannis Papadopoulos – вокал

Kasperi Heikkinen – китара

Máté Molnár – бас, бек вокали

Atte Palokangas – барабани

Също така на 14 юли за първи път в България ще видим The O'Reillys and the Paddyhats. Създадени през 2011 година в Германия, бандата залага на ирландски фолк пънк. Групата вече няколко пъти е била част от Wacken Open Air. Има над 100 милиона гледания в YouTube и над 50 милиона слушания в стрийминг платформите.

Цени на билетите:

- Тридневен билет – 180 лв.

- Еднодневен билет за 14 юли, с хедлайнер Deep Purple – 120 лв.

Midalidare Rock In The Wine Valley от 12 до 14 юли 2024 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

Деца до 12 години влизат без билет.

Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley

https://midalidarerock.bg