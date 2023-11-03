Приключи третият етап от Общинския конкурс за рисунка „Галерия – Четирите сезона“

03.11.2023 09:22 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 42

Конкурсът премина под мотото „Златна есен“ и в него се представиха 92 участника със своите 108 творби. Участниците бяха от Средно училище „Георги Ст. Раковски”- Котел, Център за подкрепа за личностно развитие- гр. Котел, Основно училище „Димитър Камбуров”, с. Стрелци, Основно училище „Христо Ботев”, с. Мокрен, Основно училище ”Св. св. Кирил и Методий” и Народно читалище ”Анастас Кипиловски – 1909”, с. Кипилово.

В първа възрастова група – деца до 10 години, награди получиха :

За първо място – МАГДАЛЕНА МИТКОВА и КРЕМЕНА ДИМИТРОВА от 3а клас към ЦПЛР гр. КОТЕЛ;

СТЕФАНИЯ КОЛЕВА от 4 клас на ОУ „Хр.Ботев” с. Мокрен и ЯСМИН ДЖЕЛИЛОВА от 4 клас при ОУ„Димитър Камбуров” с. Стрелци.

За второ място – АНГЕЛ ЧЕРНЕВ и ДРАГОМИР КОЛЕВ от 3а клас към ЦПЛР гр.Котел; АХМЕД ДЕЛИБЕКИРОВ от 1 клас при ОУ„Димитър Камбуров” с. Стрелци; ЗЛАТОМИРА МИХАЙЛОВА от 4а клас при СУ „Г.Ст. Раковски” гр. Котел и СОФИЯ РУСЕВА от 4 клас при ОУ „Хр.Ботев” с. Мокрен.

С трето място са наградени РАДОСВЕТА АСЕНОВА от 3а клас към ЦПЛР гр. Котел; ФЕРИХА ДАМАДОВА от 4а клас при СУ „Г.Ст. Раковски” гр. Котел и ЕВА БАЛАБАНОВА от 4 клас към Народно читалище ”Анастас Кипиловски – 1909” с. Кипилово.

Поощрителни награди получиха ХАСАН ЕДИЗ от 1 клас при ОУ„Димитър Камбуров” с. Стрелци;

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ и МЕРГЮЛ ГРАДЕВА от 3 клас при ОУ „Хр.Ботев” с. Мокрен; СТЕФАН ПАРЧЕВ и ЙОАНА ДОБРЕВА от 4а клас при СУ „Г.Ст. Раковски” гр. Котел.

Във втора възрастова група – деца до 14 години се връчиха следните награди:

за първо място – КАЛОЯН КИРОВ от 6а клас при СУ „Г.Ст. Раковски” гр. Котел;

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ , ПЕТЪР САШЕВ и СЕЛИНА ГЕОРГИЕВА от 7 клас при ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” с. Кипилово.

за второ място – БЕАТРИС КАРАБАДЖАКОВА и ПЛАМЕНА КОСТАДИНОВА от 6 клас при ОУ„Хр.Ботев” с. Мокрен; БОЖИДАР ДИМИТРОВ , АНГЕЛ СПАСОВ от 6 клас и ДАНАИЛ ПАНАЙОТОВ от 7 клас при ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”- с. Кипилово; ЛЮДМИЛ ТУРЯНКОВ от 7а клас при СУ „Г.Ст. Раковски” гр. Котел и БЕРК АХМЕДОВ от 5 клас при ОУ„Димитър Камбуров” с. Стрелци.

за трето място – МАРИЯН КУТЕВ от 5а и клас при СУ „Г.Ст. Раковски” гр. Котел; БОРИСЛАВА АНГЕЛОВА от 5 клас и АЛЕКА ЛАМБОВА от 6 клас при ОУ„Хр.Ботев” с. Мокрен.

Поощрителни награди взеха ВЕРОНИКА СТЕФАНОВА от 5 клас и ЖИВКО МАНЧЕВ от 6 клас при ОУ„Хр.Ботев” с. Мокрен; СЕЛЧУК ВЕЙСЕЛОВ от 4 клас при ОУ„Димитър Камбуров” с. Стрелци,

МАРИСА НАВРОЗИДИС от 5 клас към Народно читалище ”Анастас Кипиловски – 1909”

с. Кипилово и ЗДРАВКА КАРАДЖОВА от 6а клас при СУ „Г.С. Раковски” гр. Котел.

Организатори на конкурса са Община Котел и НЧ „Съгласие-Напредък-1870“ – гр. Котел.