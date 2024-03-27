ДЛОШ за юноши по борба свободен стил - Бургас

27.03.2024 10:06 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди около 1 ден | 10

Още медали за АСК по борба Сливен на провелият се ДЛОШ за юноши в град Бургас, които освен освен медали зовоюваха и 3 място в отборното класиране.

На почетните места, водени от треньорите Тодор Кънев и Иван Христов, стъпиха:

-кат. 57кг - Димитър Славов -3 място

-кат. 70кг - Едоард Енчев - 3място

-кат. 74кг - Иван Андонов - 2място

-кат. 92кг - Кольо Стоянов - 3място

На крачка от медал остана състезателя в кат.79кг - Иван Кючуков, след като получи лекарска забрана и не излезе за малкия финал.

Честито на медалистите и техните треньори!