Екипът на ОУ „Елисавета Багряна” гр. Сливен осъществи обучение на тема : „Ефективни подходи за преодоляване на стреса и агресията в училище”. Съчетавайки знанията и уменията, получени от проведените курсове по програма Еразъм +, бяха осъществени дейности за преодоляване на натрупания стрес и напрежение. Учители, административен и помощен персонал заедно усвоиха нови умения за прилагане на неформални методи, свързани с възпитанието на учениците в дух на толерантност и уважение към чуждото мнение. Реализирани бяха различни, интересни, енергизиращи и релаксиращи упражнения.

До момента, според дог. № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000150343, имахме възможност от 30.10.2023 г. до 05.11.2023 г. и от 04.12.2023 г. до 10.12.2023 г да осъществим две мобилности на група педагогически специалисти в обучителни курсове на теми: „Приобщаващо образование в класната стая на началното училище”, гр. Солун, Гърция и „Ученикът на 21. век – непредубеден, толерантен и активен гражданин на бъдеща Европа”, гр. Мадрид, Испания.

Тематичната насоченост на обучителните курсове бе пряко насочена към придобиване на знания, умения и компетенции, свързани с прилагане на практически насочени и иновативни обучителни методи, при работа с ученици и родители. Една от основните цели на обучителните курсове бе да подпомогнат реализирането на проект: „ Децата на Европа: Всички сме различни, всички сме еднакви”/ „Children of Europe: All different, all the same”, който се осъществява в ОУ „ Елисавета Багряна” гр. Сливен в периода от 2023 г.- до 2024 г. по програма Еразъм +, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”.

Участието в обучението ще подпомогне учители и ученици да вървят заедно към преодоляване границите на различията така, че да станат по- отворени към света, по-толерантни и по-активни граждани на Европа и да преодоляват по-лесно стреса и напрежението.