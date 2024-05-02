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РИМ - Сливен се включи в общоградското боядисване на великденски яйца

, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди 47 минути | 30

Миглена Маринова

Общоградско боядисване на великденски яйца се проведе днес пред Община Сливен. Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ също се включи в събитието, организирано от Община Сливен. Музейният педагог Миглена Маринова демонстрира уникалната технология за изписване на яйца с восък и писалка.

Снимки

Боядисване на яйца
2 май 2024 г
РИМ Сливен
Великден
Великден 2024 г
М.Маринова

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