РИМ - Сливен се включи в общоградското боядисване на великденски яйца

02.05.2024 19:30 , Фанина Пенева (РИМ - Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди 47 минути | 30

Общоградско боядисване на великденски яйца се проведе днес пред Община Сливен. Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ също се включи в събитието, организирано от Община Сливен. Музейният педагог Миглена Маринова демонстрира уникалната технология за изписване на яйца с восък и писалка.