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ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ!

, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди 18 минути | 1

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ДО ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ!

Моля погледнете информацията качена тук, във връзка със спазване на здравноосигурителните задължения.

Линк към видеото:

https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

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