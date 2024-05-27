ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ!

ДО ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ!
Моля погледнете информацията качена тук, във връзка със спазване на здравноосигурителните задължения.
Линк към видеото:
https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view
, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди 18 минути | 1
ДО ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ!
Моля погледнете информацията качена тук, във връзка със спазване на здравноосигурителните задължения.
Линк към видеото:
https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view
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