Събитията в Община Котел през месец юни

31.05.2024 12:57 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 10 минути | 0

Детски тържества, увлекателни образователни лекции, танци на открито и шахматен фестивал са сред събитията, които ще вълнуват жители и гости на Котел през месец юни.

Ето и програмата по дни:

1 юни /събота/

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО

Час: 10:30

Място: пл. „Възраждане“

4 юни /вторник/

„ДЕТСТВО МОЕ“

Тържество на детска градина „Дъга“

Час: 17:00

Място: ДГ „Дъга“

6 юни /четвъртък/

„ОТ ВРЪХ БАБА ВИДА ДО КИПИЛОВСКОТО КАЛЕ“ –

част от природните ресурси в Котленска околия

Час: 13:30

Място: Туристически информационен център – Котел

13 юни /четвъртък/

УРОК ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – II ЧАС

Час: 10:00

Място: Туристически информационен център – Котел

15 юни /събота/

„БАЛКАНЪТ ПЕЕ И РАЗКАЗВА“

Час: 10:25

Място: Площад „Войвода Генчо Къргов“, гр. Гурково

20 юни /четвъртък/

„НА ГОСТИ ПРИ КАРАКАЧАНСКИЯ ЕТНОС“

Час: 10:00

Място: Туристически информационен център – Котел

21 юни /петък/

БОРИС ПАНАЙОТОВ И DANCE NATION

Час: 18:00

Място: пл. „Възраждане“

22 юни /събота/

СЪБОР НА СЕЛО НЕЙКОВО

Час: 19:30

Място: Площада пред кметството в с. Нейково

24 юни /понеделник/

ПЕТДЕСЕТНИЦА – ХРАМОВ ПРАЗНИК НА ЦЪРКВАТА „СВ. ТРОИЦА“ В НЕЙКОВО – Курбан

Час: 12:00

Място: В двора на църквата

26 юни /сряда/

„ФЕСТИВАЛЕН УКАЗАТЕЛ“ –

Фестивалите в България и мястото на Фестивала на Етносите, багрите и котленския килим сред тях

Час: 13:00

Място: Туристически информационен център – Котел

29 юни – 4 юли

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ШАХМАТЕН ФЕСТИВАЛ

„ГЕОРГИ РАКОВСКИ“

29 юни /събота/

Откриване и начало на детския турнир

Час: 10:00

Място: Физкултурен салон на СУ „Георги Ст. Раковски“