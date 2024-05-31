Събитията в Община Котел през месец юни

Детски тържества, увлекателни образователни лекции, танци на открито и шахматен фестивал са сред събитията, които ще вълнуват жители и гости на Котел през месец юни.
Ето и програмата по дни:
1 юни /събота/
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО
Час: 10:30
Място: пл. „Възраждане“
4 юни /вторник/
„ДЕТСТВО МОЕ“
Тържество на детска градина „Дъга“
Час: 17:00
Място: ДГ „Дъга“
6 юни /четвъртък/
„ОТ ВРЪХ БАБА ВИДА ДО КИПИЛОВСКОТО КАЛЕ“ –
част от природните ресурси в Котленска околия
Час: 13:30
Място: Туристически информационен център – Котел
13 юни /четвъртък/
УРОК ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – II ЧАС
Час: 10:00
Място: Туристически информационен център – Котел
15 юни /събота/
„БАЛКАНЪТ ПЕЕ И РАЗКАЗВА“
Час: 10:25
Място: Площад „Войвода Генчо Къргов“, гр. Гурково
20 юни /четвъртък/
„НА ГОСТИ ПРИ КАРАКАЧАНСКИЯ ЕТНОС“
Час: 10:00
Място: Туристически информационен център – Котел
21 юни /петък/
БОРИС ПАНАЙОТОВ И DANCE NATION
Час: 18:00
Място: пл. „Възраждане“
22 юни /събота/
СЪБОР НА СЕЛО НЕЙКОВО
Час: 19:30
Място: Площада пред кметството в с. Нейково
24 юни /понеделник/
ПЕТДЕСЕТНИЦА – ХРАМОВ ПРАЗНИК НА ЦЪРКВАТА „СВ. ТРОИЦА“ В НЕЙКОВО – Курбан
Час: 12:00
Място: В двора на църквата
26 юни /сряда/
„ФЕСТИВАЛЕН УКАЗАТЕЛ“ –
Фестивалите в България и мястото на Фестивала на Етносите, багрите и котленския килим сред тях
Час: 13:00
Място: Туристически информационен център – Котел
29 юни – 4 юли
ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ШАХМАТЕН ФЕСТИВАЛ
„ГЕОРГИ РАКОВСКИ“
29 юни /събота/
Откриване и начало на детския турнир
Час: 10:00
Място: Физкултурен салон на СУ „Георги Ст. Раковски“