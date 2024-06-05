Международна среща по борба свободен стил - Велико Търново

На 03.06.2024г. в град Велико Търново се проведе международна среща по борба свободен стил. Възпитаниците на Спортно училище и състезатели от АСК „Борба„ Сливен се представиха отлично като се наложиха над САЩ с 13 победи от 15 срещи. Това бе една контрола, но огромно постижение и стимул за бъдещи успехи на нашите ученици. Момчетата допринесли за този успех са:
Даниел Ников – 6б
Алексей Михайлов – 7а
Ангел Неделчев – 7а
Йордан Христов – 7а
Радомир Неновски – 8б
Хюсеин Арифов – 10б
Николай Стоянов – 10б
Йоско Йосков – 10б
Едоард Енчев – 11б
Ивайло Гаджев – 11б
Калоян Енчев – 11б