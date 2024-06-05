Международна среща по борба свободен стил - Велико Търново

05.06.2024 14:38 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди около 1 час | 35

На 03.06.2024г. в град Велико Търново се проведе международна среща по борба свободен стил. Възпитаниците на Спортно училище и състезатели от АСК „Борба„ Сливен се представиха отлично като се наложиха над САЩ с 13 победи от 15 срещи. Това бе една контрола, но огромно постижение и стимул за бъдещи успехи на нашите ученици. Момчетата допринесли за този успех са:

Даниел Ников – 6б

Алексей Михайлов – 7а

Ангел Неделчев – 7а

Йордан Христов – 7а

Радомир Неновски – 8б

Хюсеин Арифов – 10б

Николай Стоянов – 10б

Йоско Йосков – 10б

Едоард Енчев – 11б

Ивайло Гаджев – 11б

Калоян Енчев – 11б