С благословението на Негово Високо Преосвещенство Сливенският митрополит Арсений, Църковното настоятелство при храм “Св. Георги“ ,телевизия “Епархийски глас” и община Созопол организират ДНИ НА ПРАВОСЛАВНОТО КИНО.
След прожекциите ще се проведат дискусии за филмите с участието на иконом Димитър Попов, енорийски свещеник на град Созопол, актрисата и режисьор Десислава Чутуркова, кинокритика Красимир Кастелов и писателят и журналист Ангел Иванов.
Присъстващите зрители също ще могат да изкажат мнение или да зададат въпроси.