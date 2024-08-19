19.08.2024 16:48 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 14 минути | 0

С благословението на Негово Високо Преосвещенство Сливенският митрополит Арсений, Църковното настоятелство при храм “Св. Георги“ ,телевизия “Епархийски глас” и община Созопол организират ДНИ НА ПРАВОСЛАВНОТО КИНО.

След прожекциите ще се проведат дискусии за филмите с участието на иконом Димитър Попов, енорийски свещеник на град Созопол, актрисата и режисьор Десислава Чутуркова, кинокритика Красимир Кастелов и писателят и журналист Ангел Иванов.

Присъстващите зрители също ще могат да изкажат мнение или да зададат въпроси.