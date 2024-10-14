Турнир по джудо в град Пловдив

На провелият се турнир в гр. Пловдив в периода 12-13.10.2024г. състезателите на "Биоком" и ученици на Спортно училище "Димитър Рохов" се окичиха с не един медал.
Спечелиха отборно първо място, а медалите грабнаха:
Христо Башалов - 1 място
Коста Кашмеров - 1 място
Марио Кючуков - 1 място
Кристиян Димитров - 1 място
Петър Ангелов - 1 място
Звездомир Ганчев - 2 място
Мартин Мавров - 2 място
Антоний Господинов - 2 място
Николаз Михалев - 2 място
Самуил Димитров- 2 място
Вяра Петкова - 3 място
Теодор Тенев - 3 място
Александра Иванова - 3 място
Михаил Стоянов - 3 място
Дилян Динев - 3 място
Живко Йоргов - 3 място
Общо медали:
5 златни
5 сребърни
6 бронзови
Браво на всички състезатели достигнали стълбицата и на тези, които малко не им достигна! Браво и на треньорите, допринесли за успеха им! Само напред и само нагоре!