Турнир по джудо в град Пловдив

14.10.2024 14:10 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди 17 минути | 0

На провелият се турнир в гр. Пловдив в периода 12-13.10.2024г. състезателите на "Биоком" и ученици на Спортно училище "Димитър Рохов" се окичиха с не един медал.

Спечелиха отборно първо място, а медалите грабнаха:

Христо Башалов - 1 място

Коста Кашмеров - 1 място

Марио Кючуков - 1 място

Кристиян Димитров - 1 място

Петър Ангелов - 1 място

Звездомир Ганчев - 2 място

Мартин Мавров - 2 място

Антоний Господинов - 2 място

Николаз Михалев - 2 място

Самуил Димитров- 2 място

Вяра Петкова - 3 място

Теодор Тенев - 3 място

Александра Иванова - 3 място

Михаил Стоянов - 3 място

Дилян Динев - 3 място

Живко Йоргов - 3 място

Общо медали:

5 златни

5 сребърни

6 бронзови

Браво на всички състезатели достигнали стълбицата и на тези, които малко не им достигна! Браво и на треньорите, допринесли за успеха им! Само напред и само нагоре!