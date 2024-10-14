14.10.2024 15:37 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди 23 минути | 14

одени 2012/2013/2014

На провелият се турнир по джудо в град Пловдив, състезателите от Спортен клуб "Хаджи Димитър" и възпитаници на Спортно училище "Димитър Рохов" Сливен достигнаха челните места в стълбицата на успеха и се класираха, както следва:

Магдалена Димова първо място 32 кг

Антон Арнаудов второ място 34 кг

Юн. Младша

Веселин Плачков второ място 42 кг

Калоян Вълчев трето място 60 кг

Явор Карабоюков трето място +90 кг

Честито на победителите и техните треньори! С пожелания за нови още по - големи успехи!