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Турнир по джудо "Тодор Даракиев" гр.Пловдив

, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди 23 минути | 14

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одени 2012/2013/2014

На провелият се турнир по джудо в град Пловдив, състезателите от Спортен клуб "Хаджи Димитър" и възпитаници на Спортно училище "Димитър Рохов" Сливен достигнаха челните места в стълбицата на успеха и се класираха, както следва:

Магдалена Димова първо място 32 кг

Антон Арнаудов второ място 34 кг

Юн. Младша

Веселин Плачков второ място 42 кг

Калоян Вълчев трето място 60 кг

Явор Карабоюков трето място +90 кг

Честито на победителите и техните треньори! С пожелания за нови още по - големи успехи!

Снимки

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