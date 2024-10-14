одени 2012/2013/2014
На провелият се турнир по джудо в град Пловдив, състезателите от Спортен клуб "Хаджи Димитър" и възпитаници на Спортно училище "Димитър Рохов" Сливен достигнаха челните места в стълбицата на успеха и се класираха, както следва:
Магдалена Димова първо място 32 кг
Антон Арнаудов второ място 34 кг
Юн. Младша
Веселин Плачков второ място 42 кг
Калоян Вълчев трето място 60 кг
Явор Карабоюков трето място +90 кг
Честито на победителите и техните треньори! С пожелания за нови още по - големи успехи!