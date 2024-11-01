01.11.2024 18:01 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | Сливен | преди около 1 час | 45

На 1 ноември - Денят на народните будители, Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений отслужи панихида на гроба на бележития възрожденски поет и църковен деец Добри Чинтулов на Новоселски гробища.

Митрополит Арсений извърши заупокойното последование заедно с духовния надзорник ик. Йоан Петров.

След панихидата Владиката се обърна към присъстващите със слово, в което говори за значимостта на Добри Чинтулов, неговия допринос за културата и духовността на Сливен.

На богослужението присъстваха: кметът на Община Сливен г-н Стефан Радев, г-жа Валентина Димитрова от Сдружение „Мати Болгария“ - Сливен, зам.-кметът г-жа Пепа Чиликова, общински съветници, носители на наградата „Аргира Жечкова“ през годините, директори на училища, ученици от ППМГ „Добри Чинтулов“ и ПХГ „Дамян Дамянов“.

Всички положиха цветя на признателност и пред лобните места на други заслужили културни и просветни деятели, сред които Мишо Тодоров, проф. д-р Димитър Табаков, Аргира Жечкова и др.