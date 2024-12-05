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Празнична вечерня с петохлебие в храм “Св. Николай Чудотворец” в гр. Сливен

, Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 16 часа | 2

Празнична вечерня с петохлебие в храм “Св. Николай Чудотворец” в гр. Сливен

На 5 декември Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений отслужи Празнична вечерня с петохлебие в едноименния храм “Св. Николай Чудотворец” в гр. Сливен

В съслужение с Владиката бяха: духовните надзорници ик. Йоан Петров и ик. Панайот Сотиров, председателят на храма прот. Тихон Димитров и свещеници от града.

С духовна радост десетки християни участваха с молитви и песнопения в службата, отправяйки благодарности и просби към Бога и Неговия угодник – Свети Николай.

В края на празничната вечерня митрополит Арсений се обърна със слово за Св. Николай Чудотворец, след което раздаде петохлебието и благослови верните християни.

Снимки от вечернята

Снимки

Празнична вечерня с петохлебие в храм “Св. Николай Чудотворец” в гр. Сливен
Празнична вечерня с петохлебие в храм “Св. Николай Чудотворец” в гр. Сливен
Празнична вечерня с петохлебие в храм “Св. Николай Чудотворец” в гр. Сливен
Празнична вечерня с петохлебие в храм “Св. Николай Чудотворец” в гр. Сливен
Празнична вечерня с петохлебие в храм “Св. Николай Чудотворец” в гр. Сливен
Празнична вечерня с петохлебие в храм “Св. Николай Чудотворец” в гр. Сливен
Празнична вечерня с петохлебие в храм “Св. Николай Чудотворец” в гр. Сливен
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