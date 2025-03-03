03.03.2025 10:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 5 часа | 27

С благословението на Негово Високопреосвещенство

Сливенският митрополит Арсений, се организират духовни беседи в петте недели на Великия пост.

Беседите ще се състоят в катедралния храм „Св. вмчк Димитрий Солунски" в Сливен от 17:00 часа, както следва:

9 март - 1 Неделя на Великия пост - Православна

Беседа с доц. д-р Мариян Стоядинов

16 март - 2 Неделя на Великия пост - Св. Григорий Палама

Беседа с проф. прот. Андрей Лоргус

23 март - 3 Неделя на Великия пост - Кръстопоклонна

Беседа с гл. ас. прот. д-р Сава Кокудев

30 март - 4 Неделя на Великия пост - Преп. Йоан Лествичник

Беседа с доц. д-р Свилен Тутеков

6 април - 5 Неделя на Великия пост - Преп. Мария Египетска

Беседа с гл. ас. д-р Димитър Златев