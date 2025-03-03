С благословението на Негово Високопреосвещенство
Сливенският митрополит Арсений, се организират духовни беседи в петте недели на Великия пост.
Беседите ще се състоят в катедралния храм „Св. вмчк Димитрий Солунски" в Сливен от 17:00 часа, както следва:
9 март - 1 Неделя на Великия пост - Православна
Беседа с доц. д-р Мариян Стоядинов
16 март - 2 Неделя на Великия пост - Св. Григорий Палама
Беседа с проф. прот. Андрей Лоргус
23 март - 3 Неделя на Великия пост - Кръстопоклонна
Беседа с гл. ас. прот. д-р Сава Кокудев
30 март - 4 Неделя на Великия пост - Преп. Йоан Лествичник
Беседа с доц. д-р Свилен Тутеков
6 април - 5 Неделя на Великия пост - Преп. Мария Египетска
Беседа с гл. ас. д-р Димитър Златев