Почина протойерей Иван Монев от с. Русокастро

23.04.2025 12:34 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 30 минути | 34

На 22 април на 74-годишна възраст внезапно почина протойерей Иван Симеонов Монев. Покойният е роден на 26.12.1950 г. в гр. Сливен. Завършил е Православния богословски факултет към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” през 2007 г. Ръкоположен е за дякон и свещеник от блаженопочившия Сливенски митрополит Йоаникий през 2003г.

Назначен е за празничен енорийски свещеник при храм “Св. Богородица” в с. Русокастро и при селата Желязово и Суходол, където служи до последно.

На 21 май 2013 г. в храм “Св. Богородица” в град Бургас е отличен с офикия “протойерей” от приснопаметния Сливенски митрополит Йоаникий.

Бог да го прости!

Опелото на о. Иван ще се състои на 24 април в 14:00 ч. в храм “Св. Атанасий Велики” в гр. Бургас, а погребението - в 16:00 ч. в гробищния парк в Бургас.