Награждаване на участниците в XXIII Национален конкурс

16.05.2025 20:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 15

На 16 май Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений награди участниците в 23-тия Национален конкурс „Бог е любов“, организиран от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с епархиите на Българската православна църква.

Празничната програма се проведе в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“ в град Бургас.

Преди началото на празничната програма Сливенският митрополит Арсений се обърна с приветствено слово към всички присъстващи. Владиката благодари на участниците и ги благослови за здраве, благоденствие и душевно спасение.

Митрополит Арсений бе придружен от протосингела на Сливенска митрополия архимандрит Димитрий, митрополитския дякон Владимир Рогачев и г-жа Ани Вълева - директор на Културно-просветния отдел при Сливенска митрополия.

След приветствието хор "Трепетлика" с диригент Пепа Запрянова изпълни "Трисвятое" и "Херувимска песен".

На церемонията присъстваха: г-жа Диана Саватева - зам.-кмет по култура и вероизповедания, г-жа Петя Петрова - началник на РУО – Бургас, Проф. д-р Павел Павлов - преподавател в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, общественици, учители, директори на училища от цялата страна и множество ученици.

В конкурса взеха участие общо 1380 ученици от 23 области и всички епархии на БПЦ.

Творбите на учениците бяха оценени по достойнство от жури в състав: председател - проф. д-р Павел Павлов, членове - д-р Росица Георгиева - началник на РУО – Русе, ст. експерт Ваня Станчева от РУО – София и г-жа Ваня Найденова - главен експерт по Религия към МОН

В направление “Проза” наградите връчи проф. д-р Павел Павлов. Имената на учениците спечелили първо място са:

Натали Разпопова – II клас, Средно училище „Константин Кирил Философ“ – Пловдив

Мария Драгиева – Център за подкрепа за личностно развитие – Сливен

Николай Тошев – VI клас, Частно училище „Орфей“ – София

Борис Хинков – VIII клас, Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ - Търговище

Илиана Влахова – X клас, Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Хаджидимово

Виктория Борисова – XII клас, Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ – Видин

В направление “Поезия” младите поети отличи г-жа Ваня Найденова. Имената на учениците, спечелили първо място, са:

Симеон Проненков – I клас, Основно училище „Кирил Христов“ – Стара Загора

Мария Димитрова – III клас, Начално училище „Св. Климент Охридски“ – Кюстендил

Георги Димов – VI клас, Основно училище „Неофит Рилски“ – с. Ягодово, област Пловдив

Константин Тодоров – VII клас, Основно училище „Яне Сандански“ – Пловдив

Йордан Митров – IХ клас, Средно училище „Христо Ботев“ – Септември

Ивана Гиева – XI клас, Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ – Видин

В направление “Рисунка” художниците отличи г-жа Петя Петрова. Имената на учениците, спечелили първо място, са:

Иванеса Танева – I клас, Начално училище „Любен Каравелов“ – Нова Загора

Александър Иванов – IV клас, Средно училище „Христо Ботев“ – Разград

Митко Димитров – V клас, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Полско Косово, област Русе

Валентин Рангелов – VIII клас, Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Професор

Николай Райнов“ – София

Кристиан Георгиев – VII клас, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Дивотино, област

Перник

Габриел Зашев – IХ клас, Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – Благоевград

Емма Кирова – Х клас, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ – Русе

Василена Янкова – XI клас, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ – Русе

В направление “Приложни изкуства” наградите връчи г-жа Диана Саватева. Имената на учениците, спечелили първо място, са:

Деница Иванова – IV клас, Основно училище „Димитър Благоев“ – Велико Търново

Карина Яханаджиян – VI клас, Национално училище за танцово изкуство – София

Мария Стоимирска – VI клас, Център за подкрепа за личностно развитие – Благоевград

Мария Исеинова – VII клас, Основно училище „Христо Ботев“ – Бургас

С особено вълнение Високопреосвещеният Сливенски митрополит Арсений връчи специални награди на:

В НАПРАВЛЕНИЕ „ПОЕЗИЯ“:

Анна Гинева – IХ клас, Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ – Бургас

Юлия Тодорова – Х клас, Първа езикова гимназия – Варна

В НАПРАВЛЕНИЕ „РИСУНКА“:

Габриела Методиева – Х клас, Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Професор

Николай Райнов“ – София

В НАПРАВЛЕНИЕ „ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА“: Специални награди за осмокласничките от Средно

училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Брегово: Виктория Иванова и Симона Ангелова.

След награждаването всички си тръгнаха от празничната програма с голямо въодушевление – учениците, окрилени от успехите си, а родителите - доволни от постиженията на техните деца.

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