Награждаване на участниците в XXIII Национален конкурс

На 16 май Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений награди участниците в 23-тия Национален конкурс „Бог е любов“, организиран от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с епархиите на Българската православна църква.
Празничната програма се проведе в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“ в град Бургас.
Преди началото на празничната програма Сливенският митрополит Арсений се обърна с приветствено слово към всички присъстващи. Владиката благодари на участниците и ги благослови за здраве, благоденствие и душевно спасение.
Митрополит Арсений бе придружен от протосингела на Сливенска митрополия архимандрит Димитрий, митрополитския дякон Владимир Рогачев и г-жа Ани Вълева - директор на Културно-просветния отдел при Сливенска митрополия.
След приветствието хор "Трепетлика" с диригент Пепа Запрянова изпълни "Трисвятое" и "Херувимска песен".
На церемонията присъстваха: г-жа Диана Саватева - зам.-кмет по култура и вероизповедания, г-жа Петя Петрова - началник на РУО – Бургас, Проф. д-р Павел Павлов - преподавател в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, общественици, учители, директори на училища от цялата страна и множество ученици.
В конкурса взеха участие общо 1380 ученици от 23 области и всички епархии на БПЦ.
Творбите на учениците бяха оценени по достойнство от жури в състав: председател - проф. д-р Павел Павлов, членове - д-р Росица Георгиева - началник на РУО – Русе, ст. експерт Ваня Станчева от РУО – София и г-жа Ваня Найденова - главен експерт по Религия към МОН
В направление “Проза” наградите връчи проф. д-р Павел Павлов. Имената на учениците спечелили първо място са:
Натали Разпопова – II клас, Средно училище „Константин Кирил Философ“ – Пловдив
Мария Драгиева – Център за подкрепа за личностно развитие – Сливен
Николай Тошев – VI клас, Частно училище „Орфей“ – София
Борис Хинков – VIII клас, Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ - Търговище
Илиана Влахова – X клас, Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Хаджидимово
Виктория Борисова – XII клас, Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ – Видин
В направление “Поезия” младите поети отличи г-жа Ваня Найденова. Имената на учениците, спечелили първо място, са:
Симеон Проненков – I клас, Основно училище „Кирил Христов“ – Стара Загора
Мария Димитрова – III клас, Начално училище „Св. Климент Охридски“ – Кюстендил
Георги Димов – VI клас, Основно училище „Неофит Рилски“ – с. Ягодово, област Пловдив
Константин Тодоров – VII клас, Основно училище „Яне Сандански“ – Пловдив
Йордан Митров – IХ клас, Средно училище „Христо Ботев“ – Септември
Ивана Гиева – XI клас, Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ – Видин
В направление “Рисунка” художниците отличи г-жа Петя Петрова. Имената на учениците, спечелили първо място, са:
Иванеса Танева – I клас, Начално училище „Любен Каравелов“ – Нова Загора
Александър Иванов – IV клас, Средно училище „Христо Ботев“ – Разград
Митко Димитров – V клас, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Полско Косово, област Русе
Валентин Рангелов – VIII клас, Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Професор
Николай Райнов“ – София
Кристиан Георгиев – VII клас, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Дивотино, област
Перник
Габриел Зашев – IХ клас, Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – Благоевград
Емма Кирова – Х клас, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ – Русе
Василена Янкова – XI клас, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ – Русе
В направление “Приложни изкуства” наградите връчи г-жа Диана Саватева. Имената на учениците, спечелили първо място, са:
Деница Иванова – IV клас, Основно училище „Димитър Благоев“ – Велико Търново
Карина Яханаджиян – VI клас, Национално училище за танцово изкуство – София
Мария Стоимирска – VI клас, Център за подкрепа за личностно развитие – Благоевград
Мария Исеинова – VII клас, Основно училище „Христо Ботев“ – Бургас
С особено вълнение Високопреосвещеният Сливенски митрополит Арсений връчи специални награди на:
В НАПРАВЛЕНИЕ „ПОЕЗИЯ“:
Анна Гинева – IХ клас, Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ – Бургас
Юлия Тодорова – Х клас, Първа езикова гимназия – Варна
В НАПРАВЛЕНИЕ „РИСУНКА“:
Габриела Методиева – Х клас, Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Професор
Николай Райнов“ – София
В НАПРАВЛЕНИЕ „ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА“: Специални награди за осмокласничките от Средно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Брегово: Виктория Иванова и Симона Ангелова.
След награждаването всички си тръгнаха от празничната програма с голямо въодушевление – учениците, окрилени от успехите си, а родителите - доволни от постиженията на техните деца.