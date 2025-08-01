Архиерейска св. Литургия в с. Кости

01.08.2025 15:30 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 34 минути | 30

На 2 август 2025 г. (събота), в храм „Св. св. Кирил и Методий“ в село Кости, ще бъде отслужена архиерейска св. Литургия.

Богослужението ще бъде възглавено от

Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений. Божествената Литургия ще започне в 09:00 ч. и ще бъде повод за обща молитва и духовна радост.

Приканват се всички православни християни да вземат молитвено участие в това литургийно събитие, за да въздадем слава на Бога и да се укрепим с благодатта на Светия Дух, в молитвеното застъпничество на светите равноапостолни братя Кирил и Методий.