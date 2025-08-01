Архиерейска св. Литургия в с. Кости

На 2 август 2025 г. (събота), в храм „Св. св. Кирил и Методий“ в село Кости, ще бъде отслужена архиерейска св. Литургия.
Богослужението ще бъде възглавено от
Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений. Божествената Литургия ще започне в 09:00 ч. и ще бъде повод за обща молитва и духовна радост.
Приканват се всички православни християни да вземат молитвено участие в това литургийно събитие, за да въздадем слава на Бога и да се укрепим с благодатта на Светия Дух, в молитвеното застъпничество на светите равноапостолни братя Кирил и Методий.