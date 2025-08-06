Архиерейска вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица в Поморийския манастир

На 6 август 2025 г. (сряда) от 18:00 ч., след светлия празник Преображение Господне, в Поморийския манастир „Св. вмчк Георги Победоносец“ ще бъде отслужена Архиерейска вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица.
Богослужението ще бъде възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, с участието на духовници от епархията и множество поклонници.
Приканват се всички благочестиви християни да вземат молитвено участие в това боговдъхновено последование и да отправят просба към Пресветата Владичица за милост, покров и духовно укрепление.