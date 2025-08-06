Архиерейска вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица в Поморийския манастир

06.08.2025 00:46 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 40 минути | 6

На 6 август 2025 г. (сряда) от 18:00 ч., след светлия празник Преображение Господне, в Поморийския манастир „Св. вмчк Георги Победоносец“ ще бъде отслужена Архиерейска вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица.

Богослужението ще бъде възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, с участието на духовници от епархията и множество поклонници.

Приканват се всички благочестиви християни да вземат молитвено участие в това боговдъхновено последование и да отправят просба към Пресветата Владичица за милост, покров и духовно укрепление.