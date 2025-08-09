Архиерейска св. Литургия в храм „Св. Богородица“ – гр. Бургас

09.08.2025 15:14 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 27 минути | 18

На 10 август – Девета неделя след Петдесетница, в катедралния храм „Св. Богородица“ в гр. Бургас ще бъдат отслужени Възкресна утринна, чин за обновление на храма след извършен ремонт и Архиерейска св. Литургия.

Богослужението ще бъде възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

Начало на светата Литургия: 09:00 ч.

Приканват се всички православни християни да се присъединят към общата молитва и с благоговение да съучастват в тази благословена среща с Христа – в тайнството на Неговата Животворяща Трапеза. Да застанем в единомислие и с чисти сърца да принесем достойна хвала и благодарение на Всеподателя Бога.