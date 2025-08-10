Архиерейско богослужение в с. Тънково

10.08.2025 00:08 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 35

На 10 август (неделя) от 18:00 ч. в храм „Св. архангел Михаил“ – с. Тънково, ще бъде отслужена Архиерейска вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица.

Молитвеното последование ще оглави Сливенският митрополит Арсений в съслужение с духовници от епархията.

Преди началото на вечернята ще бъде тържествено посрещнато копие на Чудотворната иконата на Пресвета Богородица „Предвъзвестителка“.

Приканват се християните от местността да вземат участие в това молитвено събрание, за да възнесем молитви пред Бога чрез застъпничеството на Пречистата Божия Майка – за здраве, мир и благодат!