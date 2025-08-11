Архиерейско богослужение в гр. Средец

На 11 август (понеделник) от 18:00 ч. в храм „Св. Богородица“ – гр. Средец ще бъде отслужен Молебен канон на Пресвета Богородица.
Молитвеното последование ще бъде оглавено от Сливенския митрополит Арсений, в съслужение с духовници от епархията.
Преди началото на канона ще бъде тържествено посрещнато копие на чудотворната икона на Пресвета Богородица „Предвъзвестителка“.
Приканват се благочестивите християни от града и околността да вземат участие в това молитвено събрание, за да възнесем заедно молитви към Бога чрез застъпничеството на Пречистата Божия Майка – за здраве, мир и благодат!