Тържествени богослужения в гр. Несебър

На 14 август (четвъртък) от 18:00 ч. в храм „Успение Богородично“ – гр. Несебър ще бъде отслужена празнична вечерня с Опело на Пресвета Богородица, Лития и петохлебие.

Молитвеното последование ще бъде оглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с духовници от епархията.

***

На 15 август (петък), в деня на празника „Успение Богородично“, ще бъде отслужена Архиерейска св. Литургия в тържествуващия храм „Успение Богородично“ – гр. Несебър.

Приканват се благочестивите християни – жители и гости на града – да вземат молитвено участие в тържествата по случай храмовия празник.