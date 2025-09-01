Тържествена св. Литургия в Стара Загора

01.09.2025 08:43 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 31 август, когато светата Църква почита св. свещмчк Киприан, еп. Картагенски, Старозагорският митрополит Киприан тържествено отбеляза своя имен ден. В катедралния храм „Въведение Богородично“ в Стара Загора той възглави съборна Божествена св. Литургия. В богослужението взе участие и Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений, заедно с Пловдивския митрополит Николай и Доростолския митрополит Яков, както и епископите: Тивиерополски Тихон, Велички Сионий, Белоградчишки Поликарп, Смоленски Висарион, Велбъждски Исаак, Маркианополски Богослов и Драговитийски Василий, духовници от епархията и гости.

Поздравителния патриаршески адрес огласи Пловдивския митрополит Николай в края на св. Литургия, който братски приветства от името на архиереите участващи в празника именника митрополит.

От своя страна владика Киприан изрази благодарност към Бога и към своя небесен покровител св. Киприан Картагенски, когото определи като образец на безстрашен Христов пастир.

Сред гостите на празника бяха областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов, кметове на общини, представители на държавната и местната власт.