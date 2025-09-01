01.09.2025 09:43 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Областният управител Чавдар Божурски поздрави Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен, по повод новата учебна година. Нейното начало за младите спортисти и техните преподаватели и треньори по традиция е на 1 септември.

Чавдар Божурски изпрати поздравителен адрес до учениците, родителите и колектива. Приветствието бе прочетено по време на тържествената церемония в двора на учебното заведение.

„Приемете моите поздравления по случай началото на новата учебна и спортна година! Уважаеми преподаватели, бъдете търпеливи и се старайте във всеки един миг не само да обучавате и тренирате своите възпитаници, но и да им давате пример за спортсменство, феърплей, постоянство и отдаденост към всичко, с което се занимават! Така ще сте спокойни и удовлетворени, че дори и да не станат елитни спортисти, те ще израснат като добри хора.

Уважаеми родители, подкрепяйте учителите и треньорите, на които сте поверили своите деца! Защото само общите усилия водят до добри резултати.

Скъпи ученици, стремете се към победите и се раздавайте докрай, но не забравяйте, че понякога от загубите получаваме най-полезните уроци! Приемайте успехите и пораженията с достойнство и най-важното – не преставайте да се трудите и да продължавате напред! Не се отказвайте, независимо колко Ви е тежко, защото триумфът може да е „зад ъгъла“! Пожелавам на всички здраве и още по-големи постижения през новата учебна година!“ - се казва в поздравлението на областния управител.