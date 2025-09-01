01.09.2025 11:06 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 22 минути | 0

В Спортно училище „Димитър Рохов“ днес беше открита учебната година. Дворът на учебното заведение се изпълни с ученици и техните учители, родители и близки. Тържествената церемония започна с издигане на българското знаме под звуците на националния химн. Събитието уважи председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев. Той отличи с дипломи ученици на школото, които са показали отлични резултати през учебната 2024/2025 г. Дипломи на даровити деца от училището връчи още общинският експерт по спорта Силвия Никова.

От името на училищното ръководство директорът Лъчезар Дойчев се обърна с топли думи към присъстващите на тържеството. Той пожела на колегите си, на треньорите и учениците, успешна учебна година и да продължават да работят и надграждат историята на училището.

Школото, което е повод за гордост, е дало начален старт на едни от най-успешните спортисти на Сливен и страната. Сред гостите бяха още президентът на Българската федерация по борба, бивш състезател и треньор по борба Станка Златева, носителка на два сребърни олимпийски медала, петкратна световна и шесткратна европейска шампионка, директори и представители на институции в Сливен, приятели на спорта.

Церемонията продължи с полагане на клетва на петокласниците, които тази година за първи път прекрачиха училищния праг. Спортно училище „Димитър Рохов“ в Сливен е изградено през 1984 година. В него се извършва прием и обучение на ученици по спортните специалности „Борба“, „Вдигане на тежести“, „Джудо“, „Лека атлетика“ и „Футбол“. Освен в спорта, през годините възпитаниците на учебното заведение, са показали високи резултати и в общообразователните предмети. Често участват в конкурси и олимпиади на областно и национално ниво.