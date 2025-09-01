01.09.2025 11:36 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Бюро по труда Сливен приема заявки от работодатели за включване в насърчителни мерки за заетост в изпълнение на Националния план за действие по заетостта за 2025 г

Работодателите подават заявки, до изчерпване на финансовия ресурс.

Предлаганите насърчителни мерки осигуряват възможности за заетост на пълно работно време на:

продължително безработни лица

безработни с основно или по-ниско образование

безработни лица без професионална квалификация

Важно: Договорите се сключват дистанционно, изисква се Квалифициран електронен подпис (КЕП) и регистрация в ССЕВ.