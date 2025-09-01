01.09.2025 13:32 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | България | преди 33 минути | 42

Община Сливен обръща внимание на сливенските граждани, че във връзка с посрещането на колоездачите за петия и заключителен етап на Колоездачната обиколка на България, предстои да бъде въведена временна организация на движение. Пътищата ще бъдат затворени в часовия диапазон, описан на графика, 30 минути предварително. Всеки, който планира пътуване на 3 и 4 септември, може да го съобрази с времето и маршрута с промените заради обиколката.

В прикачения файл можете да видите маршрута и графика от Троян към Сливен на 3 септември и на 4 септември в Сливен.