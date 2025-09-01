''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 01.09.2025г. от 13:50ч. до 17. 30ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. Бургаско шосе , м. Рамануша . "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.
Прекъсване водоподаването в района на ул. Бургаско шосе , м. Рамануша
