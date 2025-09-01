01.09.2025 14:21 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди 25 минути | 2

Днес, 01.09.2025г. (понеделник) от 9:00 часа, Спортно училище официално даде начало на новата учебна година. Дворът на училището се изпълни с ученици, родители, треньори и гости, които споделиха празничното настроение.

Над 310 ученици от 5 до 12 клас прекрачиха тази година прага на учебното заведение, две са новите паралелки в 5 клас. Новодошлите ученици положиха традиционната клетва на петокласниците, водени от завета на патрона на училището Димитър Рохов „Духът дава воля за победа!“.

По традиция тържеството започна с внасянето на училищното знаме на фона на химна на училището. Бронзовите медалистки от Европейското първенство по акробатика в Люксембург Деница Пашалова, Петя Георгиева и Мириам Мехмедов, която тази година ще бъде петокласничка в Спортното училище с треньор Виолета Бинева, издигнаха националния флаг.

Директорът на училището Лъчезар Дойчев и заместник - директорът Мирослав Миндев посрещнаха официалните гости на тържеството Димитър Митев - председател на Общинския съвет в Сливен, Илиян Станчев – главен експерт в Министерството на младежта и спорта, инж. Ива Тарагошева - старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Сливен, Силвия Никова - главен експерт в Дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" в Община Сливен, Станка Златева – председател на Федерацията по борба. Бяха получени поздравителни адреси от министъра на младежта и спорта Иван Пешев и областния управител Чавдар Божурски.

Сред гостите бяха много родители, общественици и спортни деятели.

Бе прочетено обръщение от учениците от настоящия 12 клас към техните съученици с пожелание да запазят волята си за спортни победи.

За изминалата учебна година училището се гордее със своите 51 – ма отлични ученици, като 1/3 са пълни отличници. Над 60 процента от зрелостниците са вече студенти, голяма част от които ще учат специалности, свързани със спорта.

Над 100 са медалите от държавни, европейски и световни първенства и балканиади, както и от множество турнири от началото на календарната година до момента в спортовете акробатика, борба, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол.

В словото си за началото на учебната година Лъчезар Дойчев, директор на СУ „Д. Рохов“, пожела на възпитаниците на училището здраве, борбеност и воля за победа и напомни, че шампион е този, който не се отказва. „Научете се да играете честно!“, обърна се към младите спортисти директорът и им пожела да оставят своята следа в българския спорт.

Събитието завърши с кратка, но запомняща се спортна демонстрация на възпитаници от СУ "Димитър Рохов" и състезатели по спортна акробатика на СК "Стефан Данчев" - Сливен, която предизвика аплодисментите на публиката.

Новата учебна година започна с много енергия, ентусиазъм и вяра, че спортът и образованието вървят ръка за ръка към успеха.