СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В гр. СЛИВЕН 04.09.2025

209/ДБТ - Сливен 868 09.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 СТРУГАР СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 886 14.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 МОНТАЖНИК ДОГРАМА СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 887 15.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 888 15.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 925 22.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН начално
209/ДБТ - Сливен 926 22.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 ЗИДАРОКОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно
209/ДБТ - Сливен 955 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 956 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 958 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 959 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 960 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 МОНТАЖНИК, СТОМАНЕНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 974 04.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 СКЛАДАДЖИЯ СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 980 11.8.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ОТГОВОРНИК/СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 981 11.8.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 998 14.8.2025 г. 12.9.2025 г. 2 ЗАВАРЧИК между с. Крушаре и с. Чокоба средно
209/ДБТ - Сливен 1009 18.8.2025 г. 18.9.2025 г. 1 ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА СЛИВЕН средно/основно
209/ДБТ - Сливен 1012 18.8.2025 г. 18.9.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 1032 21.08.2025г 30.09.2025г 1 СЕКРЕТАР НА РЕГИОНАЛНА ДЕГУСТАЦИОННА КОМИСИЯ СЛИВЕН висше
209/ДБТ - Сливен 1037 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 1038 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ОПАКОВАЧ СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 1039 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ТАПИЦЕР СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 1058 01.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН средно/висше
209/ДБТ - Сливен 1060 01.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше
209/ДБТ - Сливен 1061 26.8.2025 г. 26.9.2025 г. 2 ШОФЬОР, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 1063 26.8.2025 г. 26.9.2025 г. 1 КАСИЕР, СЧЕТОВОДСТВО СЛИВЕН средно/висше
209/ДБТ - Сливен 1067 15.9.2025 г. 05.09.2025г 1 УЧИТЕЛ ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ СЛИВЕН висше
209/ДБТ - Сливен 1068 15.9.2025 г. 05.09.2025г 1 УЧИТЕЛ НЕМСКИ ЕЗИК СЛИВЕН висше НЕМСКИ ЕЗИК
209/ДБТ - Сливен 1069 15.9.2025 г. 05.09.2025г 1 УЧИТЕЛ МУЗИКА СЛИВЕН висше
209/ДБТ - Сливен 1071 15.9.2025 г. 05.09.2025г 1 НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ С АНГЛ. ЕЗИК И КОМ. МОДЕЛИРАНЕ СЛИВЕН висше
209/ДБТ - Сливен 1073 15.9.2025 г. 05.09.2025г 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР СЕЛИМИНОВО средно
209/ДБТ - Сливен 1074 15.9.2025 г. 05.09.2025г 1 ОБЩ РАБОТНИК СЕЛИМИНОВО средно
209/ДБТ - Сливен 1077 15.9.2025 г. 05.09.2025г 1 НАЧАЛЕН УЧИТЕЛЦОУД 1-4 КЛАС СЕЛИМИНОВО висше
209/ДБТ - Сливен 1081 16.9.2025 г. 05.09.2025г 1 ОХРАНИТЕЛ СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 1087 01.10.2025 г. 18.09.2025г 20 ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТТА ЯМБОЛ основно/начално
209/ДБТ - Сливен 1088 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
209/ДБТ - Сливен 1089 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно
209/ДБТ - Сливен 1090 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно/основно
209/ДБТ - Сливен 1091 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 БЕТОНДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно
209/ДБТ - Сливен 1093 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СТУДЕНО ПРЕСОВАНЕ СЛИВЕН средно/основно
209/ДБТ - Сливен 1095 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 САНИТАР СЛИВЕН средно/основно
209/ДБТ - Сливен 1096 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ДЕТСКИ УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше
209/ДБТ - Сливен 1098 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 1099 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 1100 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно
209/ДБТ - Сливен 1101 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН средно/основно
209/ДБТ - Сливен 1110 01.9.2025 г. 30.9.2025 г. 10 РАБОТНИК КОНСЕРВНО ПРОИЗВОДСТВО СЛИВЕН средно/основно
209/ДБТ - Сливен 1111 15.9.2025 г. 11.9.2025 г. 1 СПЕЦИАЛИСТ АКТИВИРАНЕ СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 1113 15.9.2025 г. 11.9.2025 г. 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше
209/ДБТ - Сливен 1116 12.9.2025 г. 05.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС СЛИВЕН висше
209/ДБТ - Сливен 1117 15.9.2025 г. 09.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ТОПОЛЧАНЕ висше
209/ДБТ - Сливен 1119 02.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ЕЛПЕЩАР СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 1120 02.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 1122 05.9.2025 г. 04.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ-ГЕОДЕЗИЯ СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 1124 03.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ШЛОСЕРО-ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 1125 03.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ФАДРОМИСТ СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 1128 15.9.2025 г. 05.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС СЛИВЕН висше
209/ДБТ - Сливен 1129 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ БЕЛ СЛИВЕН висше
209/ДБТ - Сливен 1130 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 ПСИХОЛОГ,УЧИЛИЩЕН СЛИВЕН висше
209/ДБТ - Сливен 1131 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ 1-4 КЛАС СЛИВЕН висше
209/ДБТ - Сливен 1132 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ФВС СЛИВЕН висше
209/ДБТ - Сливен 1133 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР СЛИВЕН средно
209/ДБТ - Сливен 1135 10.9.2025 г. 09.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА ЗЛАТИ ВОЙВОДА висше
209/ДБТ - Сливен 1136 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ТЕОРИТИЧНО ОБУЧЕНИЕ СЛИВЕН висше