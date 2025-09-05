Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В гр. СЛИВЕН 05.09.2025

868 09.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 СТРУГАР СЛИВЕН средно

886 14.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 МОНТАЖНИК ДОГРАМА СЛИВЕН средно

887 15.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

888 15.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

925 22.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН начално

926 22.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 ЗИДАРОКОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно

955 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно

956 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно

958 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

959 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно

960 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 МОНТАЖНИК, СТОМАНЕНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ СЛИВЕН средно

974 04.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 СКЛАДАДЖИЯ СЛИВЕН средно

980 11.8.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ОТГОВОРНИК/СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно

981 11.8.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно

998 14.8.2025 г. 12.9.2025 г. 2 ЗАВАРЧИК между с. Крушаре и с. Чокоба средно

1009 18.8.2025 г. 18.9.2025 г. 1 ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА СЛИВЕН средно/основно

1012 18.8.2025 г. 18.9.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

1032 21.08.2025г 30.09.2025г 1 СЕКРЕТАР НА РЕГИОНАЛНА ДЕГУСТАЦИОННА КОМИСИЯ СЛИВЕН висше

1037 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ СЛИВЕН средно

1038 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ОПАКОВАЧ СЛИВЕН средно

1039 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ТАПИЦЕР СЛИВЕН средно

1058 01.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН средно/висше

1060 01.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

1061 26.8.2025 г. 26.9.2025 г. 2 ШОФЬОР, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно

1063 26.8.2025 г. 26.9.2025 г. 1 КАСИЕР, СЧЕТОВОДСТВО СЛИВЕН средно/висше

1067 15.9.2025 г. 05.09.2025г 1 УЧИТЕЛ ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ СЛИВЕН висше

1068 15.9.2025 г. 05.09.2025г 1 УЧИТЕЛ НЕМСКИ ЕЗИК СЛИВЕН висше НЕМСКИ ЕЗИК

1069 15.9.2025 г. 05.09.2025г 1 УЧИТЕЛ МУЗИКА СЛИВЕН висше

1071 15.9.2025 г. 05.09.2025г 1 НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ С АНГЛ. ЕЗИК И КОМ. МОДЕЛИРАНЕ СЛИВЕН висше

1073 15.9.2025 г. 05.09.2025г 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР СЕЛИМИНОВО средно

1074 15.9.2025 г. 05.09.2025г 1 ОБЩ РАБОТНИК СЕЛИМИНОВО средно

1077 15.9.2025 г. 05.09.2025г 1 НАЧАЛЕН УЧИТЕЛЦОУД 1-4 КЛАС СЕЛИМИНОВО висше

1081 16.9.2025 г. 05.09.2025г 1 ОХРАНИТЕЛ СЛИВЕН средно

1087 01.10.2025 г. 18.09.2025г 20 ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТТА ЯМБОЛ основно/начално

1088 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

1089 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

1090 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно/основно

1091 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 БЕТОНДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно

1093 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 МАШИНЕ ОПЕРАТОР СТУДЕНО ПРЕСОВАНЕ СЛИВЕН средно/основно

1095 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 САНИТАР СЛИВЕН средно/основно

1096 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ДЕТСКИ УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше

1098 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

1099 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно

1100 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно

1101 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН средно/основно

1110 01.9.2025 г. 30.9.2025 г. 10 РАБОТНИК КОНСЕРВНО ПРОИЗВОДСТВО СЛИВЕН средно/основно

1111 15.9.2025 г. 11.9.2025 г. 1 СПЕЦИАЛИСТ АКТИВИРАНЕ СЛИВЕН средно

1113 15.9.2025 г. 11.9.2025 г. 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше

1116 12.9.2025 г. 05.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС СЛИВЕН висше

1117 15.9.2025 г. 09.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ТОПОЛЧАНЕ висше

1119 02.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ЕЛПЕЩАР СЛИВЕН средно

1120 02.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЛИВЕН средно

1124 03.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ШЛОСЕРО-ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

1125 03.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ФАДРОМИСТ СЛИВЕН средно

1128 15.9.2025 г. 05.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС СЛИВЕН висше

1129 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ БЕЛ СЛИВЕН висше

1130 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 ПСИХОЛОГ,УЧИЛИЩЕН СЛИВЕН висше

1131 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС СЛИВЕН висше

1132 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ФВС СЛИВЕН висше

1133 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР СЛИВЕН средно

1135 10.9.2025 г. 09.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА ЗЛАТИ ВОЙВОДА висше

1136 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ТЕОРИТИЧНО ОБУЧЕНИЕ СЛИВЕН висше

1137 17.9.2025 г. 15.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА СЛИВЕН висше

1138 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС КЕРМЕН висше

1139 15.9.2025 г. 09.9.2025 г. 2 УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА ЖЕЛЮ ВОЙВОДА висше

1140 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно

1141 12.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ-В И К МРЕЖИ СЛИВЕН висше

1142 12.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ТЕОРИТИЧНО ОБУЧЕНИЕ-СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА СЛИВЕН висше

1143 12.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ТЕОРИТИЧНО ОБУЧЕНИЕ-ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН СЛИВЕН висше

1144 04.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

