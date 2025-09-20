20.09.2025 17:49 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Днес, 20 септември 2025 г., група ученици от 2.“б“ клас и тяхната класна ръководителка – г-жа Йорданка Стефанова с огромно желание се включиха в националната инициатива на bTV „Да изчистим България за един ден“. Малките доброволци почистиха района около пътя, водещ до Долна лифтова станция „Сливен-Карандила“, като показаха, че възрастта няма значение, когато става дума за грижа към природата. Инициативата беше подкрепена и от техните родители, които допринесоха за реализиране на мероприятието.

След почистването, децата се насладиха на прекрасна разходка до природната забележителност „Халката“, където имаха възможност да си починат и да се потопят в красотата на сливенската природа.

Гордеем се с нашите малки природозащитници, които с готовност оставиха игрите и забавленията в почивния ден, за да дадат своя личен принос за опазване на природата.