21 СЕПТЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МИРА

20.09.2025 22:47 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 34 минути | 28

Учениците от 3.а и 3.б клас отбелязаха Международния ден на мира с вдъхновяващо събитие под мотото: „Не на войната и насилието! Да на мира и доброто!“

Събитието бе организирано от училищния психолог г-жа Деяна Михова с активната подкрепа на класните ръководители г-жа Мария Панова и г-жа Дора Георгиева.

С много внимание и старание децата изработиха символи на мира – бели хартиени гълъби, които не само украсиха класните стаи, но и се превърнаха в послание за надежда, приятелство и взаимно разбирателство.

Г-жа Михова вдъхнови учениците с интерактивно представяне, в което те научиха какво означава да бъдеш носител на мир в ежедневието – чрез добри думи, добри постъпки и уважение към другите.

Третокласниците слушаха внимателно, участваха активно и с желание се включиха в творческата част на занятието. За много от тях това беше първият досег с темата за глобалния мир и начините, по които всеки от нас – дори и най-малките – могат да допринесат за него. Един от най-вълнуващите моменти бе, когато децата държаха своите гълъбчета високо, с гордост и усмивки – като истински посланици на мира.

Тази инициатива остави красив спомен и запали искра в сърцата на децата – искра на доброта, съпричастност и вяра, че заедно можем да направим света по-добро място.