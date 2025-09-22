Уважаеми жители на област Сливен,
На 22 септември 1908 г. България провъзгласява своята Независимост и се нарежда пълноправно сред водещите европейски държави. Така предците ни решително заявяват на света, че няма да се примирят с нищо друго, освен най-доброто, в името на Родината.
22 септември е повод за гордост и размисъл. 117 години по-късно тази славна дата в нашата история показва как бурните международни събития могат да бъдат използвани успешно в името на българските национални интереси. Това е забележителен пример, който сме длъжни да следваме и днес.
Нека ценим и отстояваме Независимостта на България!
Честит празник!
Чавдар Божурски
Областен управител на област Сливен