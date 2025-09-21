Архиерейска св. Литургия в Бургас

21.09.2025 14:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

В Неделята след Въздвижение, в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Бургас бе отслужена тържествена архиерейска св. Литургия.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство митрополита на Кастория Калиник от Гръцката православна църква, в съслужение с Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и Преосвещения Белоградчишки епископ Поликарп, викарий на Пловдивския митрополит, както и със свещенството на храма и духовниците, придружаващи митрополит Калиник.

В края на св. Литургия митрополит Арсений приветства високия гост и съпровождащите го духовници, изказвайки благодарност за проявеното братолюбие и духовна подкрепа. От своя страна митрополит Калиник поднесе в дар на митрополит Арсений частица от светите мощи на преподобна София Клисурска – за благословение на епархията и за утеха на православните християни.

