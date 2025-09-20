Делегация от Гръцката православна църква посети Сливенска епархия

20.09.2025 21:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 ден | 22

От 19 до 21 септември на посещение в Сливенска епархия бе църковна делегация, водена от Високопреосвещения митрополит на Кастория Калиник от Гръцката православна църква.

Делегацията, в която участва и Детския хор при митрополията на Кастория, на 20 септември изнесоха концерт в гр. Поморие организиран от българо- гръцкото дружество “Анхиало” Поморие в Народно читалище “Просвета 1888” .

Освен детския хор на Касторийската митрополия, в концерта участваха Смесен хор „Мелодична симфония“ и Младежки танцов състав „Армониа“.

На празничната вечер присъстваха, Високопреосвещения митрополит на Кастория Калиник, Сливенския митрополит Арсений, Белоградчишкия епископ Поликарп- викарий на Пловдивския митрополит, архим. Евтимий, духовен надзорник при Пловдивска митрополия, ик. Атанас Чулаков, и.д игумен на Поморийския манастир “Св. Георги Победоносец”, архим. Яков, йером. Пантелеймон, йерод. Никодим от Касторийската митрополия.