117 години от обявяването на Независимостта на България

На днешния ден през 1908 г. в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ в старопрестолната столица Търново княз Фердинанд прочита тържествения манифест, с който провъзгласява политическата независимост на България от Османската империя. Подписан от княза и от министрите от правителството на Александър Малинов, документът отхвърля решенията на Берлински конгрес от 1878 г., а България се появява отново на картата на света като суверенна държава и се нарежда сред независимите европейски страни.

Манифестът на цар Фердинанд гласи:

“Цели тридесет години, българският народ, непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под мое ръководство и онова на о’ Бозе почившия княз Александър държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи. Въодушевен от това светло дело и да отговоря на държавните нужди и народно желание, с благословението на Всевишния прогласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независимо Българско царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!”

Честит Ден на Независимостта на България!