ПОМНИМ ИСТОРИЯТА, ПАЗИМ НЕЗАВИСИМОСТТА!

Учениците от 4.а и 4.б клас с вдъхновение и родолюбие отбелязаха Деня на независимостта на България под мотото: "Пазим и помним делото на нашите предци и нашето славно историческо минало!"
Занятието беше организирано от училищния психолог г-жа Деяна Михова, с подкрепата на класните ръководители г-жа Мария Грунова и г-жа Бояна Данева. Събитието имаше за цел да възпита у децата чувство на гордост и уважение към българската история и национални ценности.
По време на занятието учениците научиха повече за събитията от 22 септември 1908 година и значението на Независимостта за нашата страна. В творческата част те изработиха тематични картички, с които изразиха своето отношение към празника и почитта си към героите от миналото.
Горди и вдъхновени, децата показаха, че паметта за историческото ни минало е жива и ще продължи да се предава от поколение на поколение.