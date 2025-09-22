22.09.2025 19:04 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 14 минути | 1

Областният управител Чавдар Божурски взе участие в ритуала по случай 117 години от провъзгласяването на Независимостта на България. Тържествената церемония се проведе днес (22 септември) на централния площад в Сливен.

Чавдар Божурски поднесе венец пред паметника на Хаджи Димитър и се поклони пред делото на героите от националноосвободителните борби и Независимостта.

В честването участваха още Стефан Радев – кмет на Община Сливен, народните представители Климент Шопов, Татяна Султанова и Хюсеин Хафъзов, Димитър Митев – председател на Общинския съвет, полковник Христо Александров – началник щаб на 13-о Бригадно командване, отец Панайот от Сливенска митрополия, общински съветници, армейска част от Сливенския гарнизон, представители на учебни заведения, културни институти и патриотични организации и граждани. Венци и цветя бяха поднесени и от името на депутатите Десислава Танева и Мария Белова, като и от старши комисар Димитър Величков – директор на Областната дирекция на МВР.

Празникът завърши с концерт на Ансамбъл за народни песни и танци – Сливен.