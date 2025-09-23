СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В гр. СЛИВЕН 23.09.2025 г.

868 09.7.2025 г. 30.9.2025 г. 2 СТРУГАР СЛИВЕН средно
886 14.7.2025 г. 30.9.2025 г. 2 МОНТАЖНИК ДОГРАМА СЛИВЕН средно
887 15.7.2025 г. 30.9.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
888 15.7.2025 г. 30.9.2025 г. 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
892 16.7.2025 г. 30.9.2025 г. 2 МОНТАЖНИК КЛИМАТИЦИ СЛИВЕН средно
925 22.7.2025 г. 30.9.2025 г. 1 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН начално
926 22.7.2025 г. 30.9.2025 г. 2 ЗИДАРОКОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно
955 01.8.2025 г. 30.9.2025 г. 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН основно/средно
956 01.8.2025 г. 30.9.2025 г. 1 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно
959 01.8.2025 г. 30.9.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН основно/средно
998 14.8.2025 г. 30.9.2025 г. 1 ЗАВАРЧИК между с. Крушаре и с. Чокоба средно
1012 18.8.2025 г. 30.9.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
1032 21.08.2025г 30.09.2025г 1 СЕКРЕТАР РЕГИОНАЛНА ДЕГУСТАЦИОННА КОМИСИЯ СЛИВЕН висше
1037 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ СЛИВЕН средно
1038 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ОПАКОВАЧ СЛИВЕН средно
1039 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ТАПИЦЕР СЛИВЕН средно
1061 26.8.2025 г. 26.9.2025 г. 2 ШОФЬОР, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно
1063 26.8.2025 г. 26.9.2025 г. 1 КАСИЕР, СЧЕТОВОДСТВО СЛИВЕН средно/висше
1088 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
1089 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно
1090 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно/основно
1091 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 БЕТОНДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно
1093 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 МАШИНЕ ОПЕРАТОР СТУДЕНО ПРЕСОВАНЕ СЛИВЕН средно/основно
1095 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 САНИТАР СЛИВЕН средно/основно
1096 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ДЕТСКИ УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше
1110 01.9.2025 г. 30.9.2025 г. 10 РАБОТНИК КОНСЕРВНО ПРОИЗВОДСТВО СЛИВЕН средно/основно
1119 02.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ЕЛПЕЩАР СЛИВЕН средно
1120 02.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЛИВЕН средно
1124 03.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ШЛОСЕРО-ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
1125 03.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ФАДРОМИСТ СЛИВЕН средно
1144 04.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
1166 11.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 ДЕТЕГЛЕДАЧКА СЛИВЕН средно
1172 15.9.2025 г. 31.10.2025 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
1174 12.9.2025 г. 31.10.2025 г. 1 ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ СЛИВЕН начално/основно
1175 12.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 ДЕЗИНФЕКТОР СЛИВЕН средно
1179 15.9.2025 г. 31.10.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно
1180 15.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 РЕЦЕПЦИОНИСТ, ПРИЕМНА НА ЛЕКАР СЛИВЕН средно
1184 16.9.2025 г. 30.9.2025 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
1191 17.9.2025 г. 30.10.2025 г. 3 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше
1192 17.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
1193 17.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 КАСИЕР СЛИВЕН средно
1198 18.9.2025 г. 26.9.2025 г. 1 ПСИХОЛОГ СЛИВЕН висше
1202 19.9.2025 г. 17.10.2025 г. 1 ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА СЛИВЕН средно/основно