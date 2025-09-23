23.09.2025 11:21 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Областният управител Чавдар Божурски днес (23 септември) бе гост на откриването на академичната година във „Факултет и Колеж - Сливен“ към Технически университет – София. Той приветства преподавателите, студентите и техните близки. Чавдар Божурски връчи поздравителен адрес на доц. Ваньо Иванов – ръководител на „Факултет и Колеж-Сливен“.

„Уважаеми преподаватели, бих искал да Ви благодаря за труда, който полагате. Продължавайте да напътствате младите хора в тяхното развитие и да им помагате при усвояването на знания и придобиването на умения!

Скъпи студенти, Вие сте част от един от най-реномираните университети в България. Бурното развитие на технологиите и бързото навлизане на изкуствения интелект правят Вашите специалности по-търсени, а хора като Вас – по-желани. Затова използвайте по най-добрия начин времето тук и се учете и развивайте непрестанно!“ - се казва в поздравлението на областния управител Чавдар Божурски.

Сред гостите на откриването на учебната година бяха още кметът на общината Стефан Радев, председателят на общинския съвет Димитър Митев, заместник-кметът Пепа Чиликова, представители на Регионално управление на образованието – Сливен, на Медицински университет – Варна, и др.