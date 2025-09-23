23.09.2025 19:21 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

На 23 септември 2025 г. в VI „а“ клас от ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен се проведе беседа на тема: „Разрешаване на конфликти. Асертивно поведение“. Лектор бе г-жа А. Николова от Младежки дом – Сливен.

Учениците активно се включиха в дискусията и чрез примери от ежедневието си разбраха по какъв начин могат да реагират спокойно и уверено в конфликтни ситуации. Беседата постави акцент върху важността на асертивното поведение като ключ към добрата комуникация и взаимното уважение.

Събитието бе част от усилията на училището във връзка с превенция на агресията, насилието и формиране на социални и личностни умения у подрастващите.