Разширен достъп до мярката „Младежка заетост +“ за учащи до 29 години

24.09.2025 08:49

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България

Разширен е обхватът на целевата група по проект „Младежка заетост +“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Регламентирана е възможността да бъдат включвани младежи от 16 г. до 29 г. вкл., търсещи работа, в т. ч. учащи, които търсят работа в свободното си от учене време, включително по време на ваканция.

Обхватът на мярката се разширява, като досега възможностите бяха насочени само към безработни и неактивни младежи. Целта е да се улесни преходът от образование към заетост чрез стажове, обучение по време на работа и субсидирана заетост.

Повече информация по проекта, може да получите при трудовите посредници във всяка Дирекция „Бюро по труда“.