Български експерти обсъдиха бъдещето на уеб в ерата на изкуствения интелект

София, 24 септември 2025 г. Изкуственият интелект вече не е просто технологична новост, а фактор, който пренарежда дигиталната екосистема и поставя на изпитание ролята на медии, дизайнери, програмисти, създатели на сайтове и бизнеса. Това стана ясно по време на дискусията „Сайтовете в ерата на AI: Еволюция или Революция?“, организирана от „Сайт на годината“ на 23 септември в София. Събитието събра представители на технологичния сектор, предприемачи и журналисти, за да обсъдят рисковете и възможностите в новата дигитална ера.

Експертите се обединиха около разбирането, че AI действа като ускорител, който скъсява времето за разработване на продукти и услуги. Ако преди създаването на прототип е изисквало месеци работа, сега това може да се случи за дни. Бързината обаче не отменя нуждата от задълбочена експертиза и комплексни умения. „AI е суперсила там, където вече имаш опит. Той може да ускори създаването на прототипи, но истински устойчив продукт изисква експерти с широки знания, които да свързват различни области. В същото време не бива да подценяваме рисковете – тази технология вече е инструмент за масова дезинформация и пред очите ни се сглобява атомната бомба на информационната война,“ коментира Алексей Лазаров от visibilio.ai.

Автоматизацията в клиентското обслужване също беше разгледана критично. Макар технологиите да обещават бързина, практиката често показва друго – чатботовете невинаги решават проблемите, а операторите просто препращат техните отговори. „AI може да улесни процесите, но не е панацея. Човешката експертиза е незаменима и компаниите трябва да внедряват новите инструменти внимателно и с разбиране,“ каза Методи Дреновски от JetHosting.

Темата за пазара на труда предизвика оживена дискусия. След години на прегряване в IT сектора, експертите смятат, че предстои по-устойчив етап. Беше изтъкнато, че младите специалисти ще имат по-труден старт, но именно социалните умения, любопитството и адаптивността ще бъдат решаващи за успеха им. „Истинските инженери ще останат ценни, но все по-важни ще стават и хората, които умеят да се адаптират и да свързват различни дисциплини. Любопитството ще бъде толкова важно, колкото и писането на код,“ подчерта Веселин Георгиев от Plan A.

Маркетингът е сред областите, които най-бързо усещат ефекта от AI. Вече се вижда как кампаниите могат да увеличат обхвата си многократно чрез персонализирано съдържание и интеграция на автоматизирани процеси. „AI ни позволява да създаваме продуктови описания, да резюмираме клиентски разговори и да ги интегрираме директно в CRM системите. Това освобождава ресурс за стратегическа работа и носи реални бизнес резултати – в някои случаи дори десетократно по-голям обхват,“ обясни Геннади Воробьов от Netpeak Bulgaria.

Наред с възможностите бяха очертани и заплахите. Дезинформацията беше посочена като едно от най-големите предизвикателства. Според експертите медиите вече губят позиции за сметка на нови формати, а хората „потребяват съдържание, а не конкретни издания“. Въпреки това именно медиите разполагат с най-ценния ресурс – проверена и достоверна информация, без която AI не може да функционира качествено.

Темата за уеб също предизвика дискусия. Част от участниците смятат, че традиционните сайтове може постепенно да отстъпят място на персонализирани AI агенти, но експертите се обединиха около мнението, че дизайнът като визуална рамка и потребителско изживяване ще остане необходим, макар и в нови форми. „Информацията, облечена с дизайн, винаги ще има стойност,“ коментира Георгиев, като допълни, че бъдещето ще изисква специалисти по интерфейси за XR и многопластови дигитални среди.

В хода на разговора беше направена и историческа аналогия – както грамофонът не унищожава музиката, а я демократизира и създава нови индустрии, така и AI няма да заличи специалистите, а ще отвори нови професии и модели на работа.

В заключение участниците подчертаха, че AI е мощен инструмент, който може да ускори иновациите и да даде шанс на повече хора да експериментират, но успехът ще зависи от човешката отговорност и критичното мислене. Сред най-важните умения на бъдещето бяха посочени способността за формулиране на точни заявки към системите, свързването на знания от различни области и умението да се разказват истории. „Ще има сайтове и ще има хора, които да ги правят — AI е инструмент,“ обобщи модераторът Жюстин Томс.

Събитието беше част от „Сайт на годината 2025“, който приема кандидатури до края на септември. С повече от десетилетие история конкурсът се е утвърдил като водеща независима платформа за оценка на уеб проекти в България, отличаваща добри практики и стимулираща иновациите в сектора. Повече информация за категориите и критериите е достъпна на bgweb.bg.